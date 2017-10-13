Akbank’ta atama
2007 yılından bu yana Akbank’ta finansal koordinasyondan sorumlu genel müdür Yardımcılığı görevini yürüten Atıl Özus’un görevden ayrılmasıyla birlikte bu göreve banka içinden atama yapıldı.
Akbank Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama Bölüm Başkanı Türker Tunalı, bankanın yeni genel müdür yardımcısı oldu. Tunalı, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tunalı, 1999’dan itibaren çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra 2008’den bu yana Akbank’ta mali koordinasyon ve uluslararası raporlama bölüm başkanı olarak görev yapıyordu. Türker Tunalı, 2006 yılından beri CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahip.
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