Akbank’tan 2 milyar dolarlık finansman
Akbank, 2017 Mart’ta aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1,1 milyar dolarlık kısmının tutarını 1,2 milyar dolara çıkardı ve 2017’de aldığı krediye göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen yabancı bankalardan 1,5 milyar dolar talep topladı.
Banka, 800 milyon dolarlık seküritizasyon kredisi de sağladı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bu kredilerle uluslararası piyasalarda yatırımcılardan büyük ilgi gördüklerine dikkat çekti.
Hakan Binbaşgil, şöyle devam etti: “Bu yılki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu. Kredi fiyatlamasını 15 baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep, hedeflediğimiz tutarın yüzde 130’unu geçerek 1,5 milyar doları buldu.
Güçlü bilançomuz ve yüksek likiditemizle, bu tutarın 950 milyon dolarını bir yıl, 250 milyon dolarını iki yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar dolarlık bölümünü kullandık.”
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