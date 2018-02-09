Akbank’tan dönüşüm atağı
Kuruluşunun 70’inci yılındaki Akbank’ın dönüşüm projesi yönetim kurulu başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve genel müdür Hakan Binbaşgil tarafından tanıtıldı. Projenin tanıtım yeri de, yeniden tasarlanan, 65 yıllık tarihi Galata Şubesi oldu.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Dönüşüm projesi için iki yıldır çalışıyoruz. Dönüşümün ilk örneği Galata şubemiz oldu.
2018 içinde 10 şubemiz Galata şubemiz gibi tasarlanacak. Ancak 250 şubemiz aynı prensiplerle çalışacak. 2019 sonunda ise bütün şubelerde bu konsept uygulanacak” diyor.
İlan edilen dönüşüm projesi neyi içeriyor? Hakan Binbaşgil’in ağzından ana hatlarıyla sizlere aktarmak istiyoruz.
■ Geçen yıl teknolojik dönüşüm için 150 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yıl aynı şekilde yine 150 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yapacağız. Ayrıca Gebze’deki operasyon merkezinin yanında yeni bir veri ve yaşam merkezi kuracağız. Bu merkez için de 250 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu merkezde Türkiye’nin en yetenekli gençleriyle beraber çalışmak istiyoruz.
■ Dönüşüm projesiyle kağıdı mümkün olduğu kadar kaldırmaya çalıştık. Örneğin, 57 milyon kağıdı bulan sözleşme sayısı, yeni sistemde 3 milyona düşecek. Böylece kağıtta yüzde 95’i bulan tasarruf yapmış olacağız.
■ İşlemlerde imza sayısını azaltıyoruz. Geçen yıl üç olan imza sayısını yeni sistemle bire düşürdük.
■ Müşteriye hizmet süresinde hızımız arttı. Yeni gelen bir müşterinin işlemlerini yapmak 20 dakika alıyordu, bu süreyi 10 dakikaya düşürdük. Bir KOBİ’ye kredi kullandırma işlemleri ortalama 45 dakika iken, bu süreyi de 8-10 dakikaya kadar indirdik.
■ Geçen yıl 1 milyon yeni müşteri kazandık. Her yıl en az bu kadar yeni müşteri kazanacağımızı düşünürsek, yeni yapıyla hizmet verebilmek için teknoloji yatırımlarına da ihtiyacımız var.
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