Akbank’tan ING Bank’a transfer
ING Bank Türkiye’de Erwin Olijslager’den boşalan icra kurulu üyeliği, mali kontrol ve hazine genel müdür yardımcılığı görevine Akbank’tan transfer edilen Atıl Özus atandı. Atama, BDDK onayına bağlı olarak 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle geçerli olacak.
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Atıl Özus, iş hayatına 1993 yılında Ernst & Young İstanbul Ofisi’nde bağımsız denetçi olarak başladı.
2000 yılında Akbank’a finansal kontrol ve risk yönetiminden sorumlu müdür olarak katılan ve sonrasında bölüm başkanlığına ve 2007’de genel müdür yardımcılığına yükselen Özus, finansal kontrol ve yönetim raporlaması sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi görevlerini üstlendi.
Atıl Özus, uluslararası yatırımcılar ve analistler tarafından Extel Survey’de 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’nin yatırımcı ilişkileri alanında yılın en iyi CFO’su seçildi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?