Akçaoğlu, 60 ülkeyi yönetecek
Citi Group, 200 yılı aşkın süredir dünyada 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de de 40 yılı aşkın bir süredir bulunuyor.
Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, Türkiye’nin yanında CitiGroup bünyesinde de aktif görev alan bir isim. Citi’nin Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesi (EMEA) Yönetim Komitesi Üyesi olan Akçaoğlu yeni bir göreve daha getirildi.
Akçaoğlu, Citibank Türkiye ve EMEA görevlerine ek olarak, Citi’nın fizikselgöreve atandı. Serra Akçaoğlu, bu 60 pazardan sorumlu yöneticilere liderlik ederek, bu pazarlar için strateji oluşturulmasında ve faaliyetlerin büyütülmesinde rol alacak.
Citi, Türkiye’deki bir genel müdürüne ilk defa bölge görevi verirken, Akçaoğlu ayrıca EMEA yönetim kurulu komitesinin bir üyesi olmaya da devam edecek.
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