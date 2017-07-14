Aktif Bank’a yeni bir isim
Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank’ın genel müdür yardımcılığı görevine sektörün deneyimli ismi Tevfik Kınık getirildi.
Kınık, 1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman yardımcısı olarak başladığı kariyerinde, kurumsal yatırımcılar dairesi başkanlığı ve kurul başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Sonrasında Aktif Bank’ta sermaye piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcısı ve Suudi Arabistan’ın ilk yerel kredi derecelendirme kuruluşu Simah Rating Agency’de (Tassnief) kurucu genel müdür olarak görev yaptı.
Tassnief’in kuruluş işlemlerini tamamlayıp organizasyon ve derecelendirme metodolojilerinin oluşturulmasını sağladıktan sonra Aktif Bank’a geri dönen Kınık, sermaye piyasaları, İslami finans ve kredi skorlama/ derecelendirme alanındaki tecrübeleriyle Aktif Bank’a katkıda bulunacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?