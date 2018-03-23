Aktif Bank’tan KOBİ’lere ve girişimcilere destek
Aktif Bank, Sistem Global Danışmanlık ile KOBİ ve girişimcilere stratejik büyüme danışmanlığı verecek bir ortaklığa imza attı. Biz de Aktif Bank’ın 45’inci iştiraki olan İnovaban’ın lansmanına katıldık ve bu yeni şirket hakkında detaylı bilgilere ulaştık.
Adını ‘inovasyon’ ile ‘otoban’ kelimelerinin birleşiminden alan İnovaban, 1 milyon TL’lik yatırım sermayesiyle kuruldu. Aktif Bank’ın Türkiye’de inovasyon ekosisteminin gelişimini yatırımlarıyla desteklediğini söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, İnovaban’ın ortaya çıkışının da bu stratejiye dayandığını vurguladı.
“Türkiye’de birçok girişim, bilgi eksikliği ve yanlış yönlendirme nedeniyle beklediği başarıya ulaşamıyor. Rakamlar, Türkiye’de kurulan her 10 girişimden yalnızca birinin başarıya ulaştığını gösteriyor” diyen Sümer, İnovaban’ın şirketlerin başarı oranlarını artıracak ve girişimlerin ticarileşme ve globalleşme süreçlerine yardımcı olacak danışmanlık destekleri sunacağı bilgisini verdi.
Girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak İnovaban ile beş yılda yaklaşık 20 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Sümer, İnovaban’ın tüm bankalara ve banka müşterilerine hizmet vereceğinin de altını çizdi.
Bunun yanında geçen hafta içinde Aktif Bank’ta bir üst düzey atama gerçekleşti. Bankanın dijital bankacılık ve ödeme sistemleri genel müdür yardımcılığı görevine 8 Mart 2018 tarihi itibarıyla Odeabank’tan transfer edilen Betügül Toker getirildi.
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