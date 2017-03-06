Albaraka Türk için 2017 zorlu geçebilir
“Albaraka Türk’ün 2016 son çeyrekte net kârı önceki çeyreğe göre yüzde 23 azalarak 39 milyon TL oldu.
Net kâr, bizim 42 milyon TL beklentimize paralel gelirken, piyasa beklentisi olan 47 milyon TL’nin altında kaldı. Albaraka Türk’ün 2016 toplam net kârı ise yıllık yüzde 28 gerilemeyle 217 milyon TL oldu.
Buna göre, öz kaynak kârlılık oranı yüzde 15,3’ten yüzde 10’a geriledi. Net kârın beklentiler altında kalması inşaat projelerinden elde edilen ortaklık payı gelirinin 1,7 milyon TL gibi düşük bir düzeyde kalmasından kaynaklandı.
Bankanın 2016’da takibe dönüşen alacaklarının artması, buna mukabil ayrılan karşılıkların oransal olarak gerilemesi ve sermaye yeterlilik oranlarının sektöre göre nisbi düşüklüğü, büyüme ve kârlılık açısından 2017’nin de zorlu geçebileceğine işaret ediyor. Hisse için ‘nötr’ görüşümüz bulunuyor.”
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