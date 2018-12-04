Albaraka’dan kira sertifikası ihracı
Albaraka Türk, ilk kira sertifikası halka arzını tamamladı.
Bankanın iştiraki Bereket Varlık Kiralama A.Ş’nin 15-16-19 Kasım tarihlerinde TL bazında, yurtiçi piyasada ihraç ettiği kira sertifikası işlemi ek satış ile 350 milyon TL olarak gerçekleşti.
İhraç sürecini değerlendiren Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek K. Temsah, şunları söyledi: “Bankamızın ilk halka arz kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlanması, devam eden kaynak çeşitliliğini artırma çalışmalarımızda önemli bir adım.
Ayrıca banka genelinde tüm müşterilerimizin beklentilerini karşılayan geniş bir yelpazede rekabetçi finansal ürünlere erişebilmelerini sağlama gayretimizin bir yansımasıdır.”
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