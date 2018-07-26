Albayrak’tan randevu tarihi bekliyorlar
Geçen hafta içinde finans dünyasının en büyük iş örgütü olan Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a tebrik ziyaretinde bulundu.
Albayrak, ziyarette, “Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, işbirliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
TBB’nin ardından finans dünyasının diğer çatı örgütlerinin de Albayrak’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.
Albayrak, G-20 Zirvesi için Arjantin’e gidiyor. G-20’nin ardından da birliklerin ziyaret takviminin netleşmesi bekleniyor.
Leasing, faktoring ve finansman şirketlerinin çatı örgütü Finansal Kurumlar Birliği de randevu için tarih bekleyenler arasında.
Büyük bir leasing şirketinin genel müdürü, “Sayın bakanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunacağız.
Birlik çatısı altındaki üç sektör için de mevzuat ve vergisel konulardaki beklentilerimizi içeren bir kitapçık hazırladık. Bakanımıza bu kitapçığı da sunacağız” diyor.
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