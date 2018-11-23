Allianz Türkiye’de atamalar sürüyor
Geçtiğimiz haftalarda Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aylin Somersan Coqui’nin 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olarak atanacağı duyurulmuştu.
Somersan Coqui’den boşalan Allianz Türkiye CEO’luğu görevini ise Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Tolga Gürkan’ın üstleneceği açıklanmıştı.
Aynı duyuruda Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin’in ise 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Deputy CEO) olarak atanacağı bilgisi verilmişti.
Bu atama haberlerinin ardından geçen hafta üst düzeyde dönüşüm sürecine devam edildiği ve yeni atamaların olduğu bilgisi geldi. Bu atamalar Hazine ve Maliye Bakanlığı onayın ardından yürürlüğe girecek.
2019 yıl başı itibarıyla operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna Fahri Kaan Toker, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği pozisyonuna Ertuğrul Yücenur ve Oto Sigortaları Liderliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Suat Didari getirilecek.
Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne ise Öktem Örkün atanacak.
Bu atamaların haricinde, 1 Kasım itibarıyla Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Okan Özdemir ve Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü ve İcra Kurulu Üyeliği görevine Onur Kırcı getirildi.
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