Allianz Türkiye’nin lider koltuğunda devir teslim
Allianz’ın global ve Türkiye operasyonlarının liderliklerinde 1 Ocak 2019 itibarıyla önemli değişiklikler yaşanacak.
Ocak 2016’dan bu yana Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapan Aylin Somersan Coqui, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olacak.
Aylin Somersan Coqui’den boşalan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı görevine, Hazine ve Maliye Bakanlığı onayının ardından, Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan Tolga Gürkan getirilecek.
2010’dan bu yana Allianz Sigorta Genel Müdürü olarak görev yapan Arif Aytekin ise 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstlenecek.
Allianz Ailesi’ne 2002’de katılan Aylin Somersan Coqui, Allianz Global Inverstors ve PIMCO’da aldığı çeşitli pozisyonların ardından Allianz Grubu’nun CEO Ofisi Eş Başkanı olarak atandı.
Aylin Somersan Coqui’nin Türkiye’deki çalışma yaşamı, Ocak 2013’te Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik’in Yapı Kredi Sigorta ile Yapı Kredi Emeklilik şirketlerinin satın alma ve birleşme süreçlerinde mali işler genel müdür yardımcısı (CFO) olarak başladı.
Coqui, altı yıllık Türkiye görevinin Ocak 2016’da başlayan ikinci yarısında ise Allianz Türkiye’nin kaptan koltuğuna oturdu.
Yeni yıldan itibaren Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olacak Tolga Gürkan ise Allianz Türkiye’ye 2007’de program yönetimi direktörü olarak katıldı.
Gürkan, yeni görevi kapsamında, Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’na ek olarak, Allianz Yaşam ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi olacak.
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