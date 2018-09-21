Alternatif Bank üst yönetiminde yapılanma sürüyor
Alternatif Bank’ın üst yönetiminde yapılanma devam ediyor. Katarlı The Commercial Bank’ın ana hissedar olmasının ardından yönetim kuruluna bankacılık sektörünün önemli isimleri, Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin dahil edilmişti.
Ardından 2017 Eylül’ünde Akbank’tan Kaan Gür genel müdür olarak bankaya transfer edildi. Kaan Gür’ün gelmesiyle birlikte bankanın üst yönetiminde yeniden yapılanma başladı.
Son olarak kurumsal bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine, 2013-2018 yılları arasında Garanti Bankası’nın ticari bankacılık pazarlama koordinatörü olarak görev yapan Yeşim Şimşek getirildi.
Kaan Gür’ün göreve gelmesinin ardından üst yönetime katılan diğer profesyonelleri araştırdık. Bunları şöyle sıralamak mümkün:
- Yeni yılın ilk transferi, Garanti Bankası’nın KOBİ koordinatörlüğü görevinden Kasım 2017’de emekli olan Esra Kıvrak olmuştu. Kıvrak, ticari ve KOBİ bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmişti. Ancak kısa bir süre önce sağlık nedeniyle görevinden ayrıldı.
- Haziran 2018’de insan kaynakları genel müdür yardımcılığı görevine BNP Baribas Cardif’ten Ebru Taşçı Firuzbey getirildi.
- Haziran 2018’de Alternatif Yatırım’ın başına daha önce Ak Yatırım ve Tacirler Menkul’de genel müdürlük yapmış olan sektörün deneyimli isimlerinden Attila Penbeci atandı.
- Mart 2018’de bankanın mali işler ve planlama genel müdür yardımcılığı görevine Denizbank’tan Önder Özcan getirildi.
- Şubat 2018’de Akbank Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi Bölüm Başkanı Esra Beyzadeoğlu, bilgi teknolojilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak transfer edildi.
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