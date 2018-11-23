Alternatif Bank’ta yeniden yapılanma tamam
Önceki sayımızda bu sayfalarda yer verdiğimiz bankalardan biriydi Alternatif Bank. Ömer Faruk Gönener, teftiş kurulu başkanı olarak atanmıştı.
Bu, Cenk Kaan Gür’ün Eylül 2017’de genel müdür olarak bankaya transferinin ardından geçen sürede kritik görevlere yapılan altıncı atama olmuştu. Geçen hafta içinde Alternatif Bank ve iştirakleri Vadistanbul’daki yeni genel müdürlük binasına taşındı.
Açılış resepsiyonu Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan ve Alternatif Bank Genel Müdürü Cenk Kaan Gür’ün ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
Resepsiyonda konuşma fırsatı bulduğumuz Cenk Kaan Gür, Alternatif Bank’ın üst düzey yönetimindeki yapılanmanın önemli ölçüde tamamlandığını söyledi.
Gür, ana ortak Katar sermayeli The Commercial Bank’ın desteğiyle Türkiye ekonomisine daha güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini de ifade etti.
Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan ise Katar ile Türkiye arasındaki yakın dostluğun her geçen gün güçlendiğine dikkat çekti.
Alfardan, “Katar’a uygulanan ambargo sonrasında Türkiye’nin Katar’ın yanında olması ve aynı şekilde geçtiğimiz aylarda Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolara yakın yatırım desteğini açıklaması, bu dostluğun en net göstergeleri” dedi.
Omar Hussain Alfardan’ın verdiği bilgiye göre, inşaat, lojistik ve gıda gibi sektörler Türk ihracatçılarının yatırım yaptığı alanlar olarak öne çıkarken, iki ülke arasındaki dostluğun bir sonucu olarak yatırımlar bu zamana kadarki en yüksek seviyelerine ulaştı.
Alfardan, ayrıca geçen yıla oranla iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin ikiye katlanmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?