Anadolu Yatırım’a yeni genel müdür yardımcısı

Ağustos 18, 2017 0 Yorum 69 Okunma
Anadolu Yatırım’a yeni genel müdür yardımcısı

Anadolu Yatırım’da pazarlama bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine Hakan Kocaman atandı.

Kocaman, 1996 yılında Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü’nden ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden mezun oldu.

Garanti Bankası, Denizbank ve Deniz Yatırım’da çeşitli yönetici pozisyonlarında görev alan Kocaman, 2015 yılından bu yana Deniz Yatırım’da Özel Yatırım Merkezi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



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