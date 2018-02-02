Anadolubank ‘ta bir ayrılık

Şubat 2, 2018 0 Yorum 227 Okunma
Anadolubank ‘ta bir ayrılık

Patronluğunu Mehmet Başaran’ın Habaş Grubu’nun bankası Anadolu Bank’ın üst yönetiminde bir ayrılık haberi geldi.

Edindiğimiz bilgiye göre, bireysel bankacılık, operasyon ve banka sigortacılığı gibi alanlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Taner Ayhan, görevinden ayrıldı.

Anımsanacağı üzere, Gökhan Günay’ın ayrılmasından sonra genel müdürlüğe vekaleten eden yönetim kurulu başkan yardımcısı Pulat Akçin, bu görevinden geçen yıl ayrılmıştı.

Genel müdürlük görevini vekaleten yönetim kurulu üyesi Namık Ülke yürütüyor.



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