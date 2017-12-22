ATM’ci NCR şube dönüşümlerine talip
ABD’de 1884’te kurulan NCR Corporation, dünyanın 180 ülkesinde 30 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. ATM pazarının yüzde 60 payla en büyük oyuncusu olan şirketin Türkiye faaliyetleri ise 1902 yılından bu yana devam ediyor. NCR Türkiye’nin 2016 yılı cirosu 216 milyon TL oldu.
Bu yılın yüzde 50’lik büyümeyle kapanması öngörülüyor. NCR Türkiye’de 330 kişi görev yapıyor. 1987 yılında Türkiye’nin ilk ATM’sini kurarak şubesiz bankacılığa dönüşümde en önemli rollerden birini oynayan şirket, finansın yanında perakende ve konaklama/ ağırlama sektörlerinde de hizmet ve çözümler sunuyor.
Ayrıca telekom ve teknoloji grubu da birçok uluslararası şirkete destek veriyor. Bankacılık yazılımları pek çok finansal kurumda kullanılıyor. Perakendeye bakıldığında, POS, kiosk, yazar kasa ve self servis satış noktalarıyla hizmet veriyor. Türkiye’deki ilk market self servis noktalarını da (self checkout) NCR kurdu.
NCR’nin ATM dışında yazılım işleri cironun yüzde 20’sini oluşturuyor. Geçen hafta içinde NCR Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir ile bir araya geldik. Türkiye ATM pazarının dönüşümünü ve bankacılık sektöründeki son eğilimleri konuştuk. Türkiye ATM pazarında üç büyük oyuncu var.
NCR, yüzde 60’ın üzerinde payla en büyük şirket. Işıl Halisdemir, halen 50 bin olan ATM sayısının üç yıl sonra 60 bine ulaşmasını bekliyor. Bu pazarda teknolojik gelişmelere ATM’ler de ayak uyduruyor. Şubede yapılan işlemlerin birçoğu ATM’ler üzerinden yapılıyor.Işıl Halisdemir, “Türkiye pazarında 10 yılı geçmiş ATM’lerin sayısı da fazla.
Üç yılda sayı 10 bin artarken, bu yenilemeler de yapılacak. ATM’lerde bir diğer trend de sadelik ve basitlik. Bazı ATM’ler yine basit ve sade dizayn edilmeye devam edecek. NCR olarak, müşteri deneyimlerini dikkate alarak modeller geliştiriyoruz” diyor.
2018 yılı ajandalarına yönelik olarak datacenter kurma planlarından bahseden Işıl Halisdemir, böylece müşteri ihtiyaçlarına çok daha iyi karşılık vereceklerini anlatıyor. Işıl Halisdemir’in üzerinde durduğu bir başka konu da son dönemde şube dönüşümlerinde yaşanan süreç ve NCR’nin bu süreçte üstlenmek istediği rol.
Halisdemir, bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Her bankaya özel olarak şubelerinin pozisyonu, amacı, üstleneceği rol ve sorumluluklar yeniden tanımlanıyor.
Farklı müşteri profillerine, beklentilerine, kültürlerine, ihtiyaçlarına ve coğrafi koşullarına hizmet etmek üzere çeşitli büyüklük, fonksiyon tasarımlarda birden fazla şube tipine sahip olunabilir.
NCR burada çözüm ortaklarıyla birlikte hareket ederek, NCR ekosistemi altında, bu şubeleri kurmaya talip. Bu konuyla ilgili bankalar ile çalışmaya başladık. NCR ekosistemindeki çözüm ortaklarıyla projeleri ortak sorumlulukla sahiplenerek uçtan uça ve baştan sona tek bir ekip olarak üstlenip, şubeleri en üst kalitede üreterek en kısa sürede teslim etmeyi hedefliyoruz.”
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