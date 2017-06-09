ATM’ler de teknoloji yarışında
Türkiye’de bankacılık sektörü hızlı bir dönüşüm içinde. Özellikle teknoloji, bankacılığın en etkili olduğu, yatırım yaptığı alanların başında geliyor.
Şubesiz bankacılık, sektör temsilcilerinin en çok üzerinde durduğu konu. Şubesiz bankacılığın temellerinin ATM’ler ile atıldığını da burada söylemekte fayda var.
İlk olarak 1987 yılı sonunda İş Bankası Ankara Yenişehir şubesinde hayatımıza giren ATM’ler, şubeye girmeden bankacılık işlemlerinin önemli bölümünü yapmaya olanak sağlıyor. Bu gün bankacılık sektöründe 50 bin civarında ATM var.
Sektörün en büyük oyuncusu ise pazarda 30 bin ATM’si olan ABD merkezli NCR Corporation’ın iştiraki olan NCR Bilişim Sistemleri. NCR Bilişim Sistemleri, yeni nesil çözümüyle, ATM ile etkileşime girme biçimini tamamen değiştiriyor.
Türkiye’de yakın zamanda kullanıma girecek olan yeni nesil NCR ATM’leri, mobil uyumlu tablet özelliğiyle kullanıcılara kişiselleştirme olanağının yanı sıra video özelliğiyle de ATM başındayken finans kurumundan canlı destek alma olanağı sunuyor.
NCR Bilişim Avrupa ve Rusya Başkanı Diego Navarrete ve ve NCR Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir, geçen hafta yeni nesil ATM’leri tanıttı.
Dünya genelinde banka şubelerinin de bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çeken Diego Navarrete, NCR olarak ‘Dijital Çağda Şube Dönüşümü’nün üzerinde durduklarını da belirtti.
NCR’ın yeni nesil ATM’leriyle otomatikleştirilmiş şube teknolojisini dijital çağa uygun hale getirdiklerini vurgulayan Navarrete, banka şubelerinin yeni ekonomi içindeki çehresini değiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.
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