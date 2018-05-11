Avrupa pazarına ‘Insha’ diyerek giriyor!
Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere ‘Insha’ projesini hayata geçirdi. Biz de projenin lansmanının yapıldığı toplantıya katılarak Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku’dan Insha hakkında bilgi aldık.
100 bin Euro’luk sermayeyle yola çıkan Albaraka Türk, Insha’ya toplamda 1 milyon Euro yatırım yaptı. Haziran sonu itibarıyla şubesiz ve dijital bankacılık hizmetini ilk olarak Almanya’da vermeye başlayacak olan Insha, Albaraka’nın yurtdışında dijital katılım bankacılığı alanındaki ilk adımı olma özelliği de taşıyor.
Melikşah Utku, Insha’nın Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) ve Almanya Merkez Bankası tarafından tam bankacılık lisansı verilmiş, kurumsal şirketlere bankacılık platformu sağlayan, Berlin merkezli solarisBank AG’nin ana bankacılık altyapısı üzerine inşa edildiğini söyledi.
Bu nedenle Insha için bankacılık lisanslı almadıklarını belirten Utku, solarisBank’ın Almanya’ya ek olarak Fransa, Avusturya, İspanya, Belçika, Polonya ve Hollanda’da da lisansı olduğu bilgisini verdi. Bu sayede Insha’nın toplam yedi ülkede hizmet verme olanağı yakalayacağını da kaydetti.
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