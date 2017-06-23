Aydın, Aslan’la ilgili ne dedi?
Önceki hafta kamu bankalarının üst düzey yönetimlerinde önemli değişiklikler oldu. Vakıfbank ve Halk Bankası’nın genel müdürleri değişti.
Vakıfbank’ın genel müdürlük görevine bankanın eski yönetim kurulu başkan vekili Mehmet Emin Özcan atanırken,
Halkbank’ın genel müdürlük görevine ise Ziraat Katılım Bankası’nın genel müdürü Osman Aslan atandı.
Geçen hafta Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenine Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da katıldı.
Törende bankacılık sektörüne ve ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Aydın, haber müdürümüz Talip Yılmaz’ın da arasında bulunduğu jüri üyelerine de birer plaket verdi.
Tören öncesinde Hüseyin Aydın’a kamu bankalarının yönetiminde yaşanan değişiklikleri hatırlattık ve Ziraat Bankası’nın iştiraki Ziraat Katılım’ın genel müdürü Osman Aslan’ın görev değişimiyle ilgili düşüncesini sorduk.
Hüseyin Aydın, “Osman Bey zaten Ziraat Katılım’daki görevine gelmeden önce Halk Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yani hem bankadaki arkadaşlarımız Osman Bey’i tanıyor, hem de Osman Bey bankayı ve arkadaşları tanıyor. İyi bir sinerji yakalanacaktır. Osman Bey’i tebrik ediyorum” dedi.
Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü olarak 2017 yılına girerken yaptıkları değerlendirmelerde, bu yıl risklerin daha düşük ve beklentilerin daha olumlu olduğu bir döneme girildiğini söylediklerini hatırlatarak, altı aylık veriler açıklandığında performansın iyiye doğru gittiğini hep birlikte gördüklerini söyledi.
En çok üzerinde durdukları konunun büyümenin hızlandırılması ve sürekliliği olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti: “İlk çeyrek verileri gayet iyi geldi. Benzer şekilde ikinci çeyrekte de büyümenin hedeflere yakın olduğunu görebiliyoruz. Büyüme performansını çeyreklerden yılın tamamına yayma ve sürekli hale getirme çabası içinde olacağız.
Bankacılık sektörü, sağlıklı yapısı, kredileri ve ödeme sistemleri yoluyla büyümeye çok büyük katkı vermiştir ve vermeye devam edecektir. Olağanüstü bir dönemden geçerken hep birlikte olağanüstü bir çaba göstermiş durumdayız. Detaylarda kaybolmamak gerekiyor. Türkiye ekonomisinin en iyi hikayesi büyümenin sürdürülmesidir.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?