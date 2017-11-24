Bankacı-İSO zirvesinden ne çıktı?
Bankacılar, geçen hafta boyunca da ‘faiz’ odaklı tartışmayla gündemde ön sıralarda yer aldı. İletişimden kaynaklanan eksikliği gidermek için geçen çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan başkanlığında bir heyet Türkiye Bankalar Birliği’ni (TBB) ziyaret etti.
TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, sanayicilerle faiz ve kredi ağırlıklı konuları konuştu. Gündemde yer tutan üç konunun ayrıntılarını aktarmak istiyoruz.
Birincisi, sanayiciler faiz oranlarının yüksekliğinden yakındı. Bir sanayici, bankacılara hitaben, “Kredi faizleri yüzde 17-18’lerde, Euro kredisinin faizi de yüzde 6-6,5’lerde. Avrupa’da eksi faizin olduğu bir yerde bu oranlar çok yüksek” değerlendirmesini yaptı.
Buna karşılık bankacıların kredi maliyetleri üzerine açıklamalar yaptığı bilgisine ulaştık. Bir bankanın genel müdürü, “TL mevduat faizleri ortada. Hazine yurtdışından yüzde kaçla borçlanıyor? Yüzde 5,5’lerle. Hazine bu durumda iken biz daha düşük oranlarla borçlanabilir miyiz?” değerlendirmesini paylaştı.
Bir başka genel müdür de, faizlerin yüksek olmasına ilişkin yaklaşımların bankacılara büyük bir haksızlık olduğu görüşünde. Bu genel müdür sözlerine şöyle devam ediyor: “Bankalar, faizler düşerse para kazanır. Faiz lobisi biz değiliz. Bu net. Buna rağmen bu tartışmaların içinde olmak hakikaten bize büyük bir haksızlık.”
İkincisi, KGF kredilerinin kullandırılmasına ilişkin. İSO ekibinin, KGF vasıtasıyla kullandırılacak 50 milyar TL’lik limitin tamamen üretim ve ihracat ağırlıklı sektörlere kullandırılmasını istediği biliniyor.
Bu istek tekrar edildi. Ayrıca KGF kredilerini ilk etapta kullananların ilk taksit ödemeleri başladı ve buradan yaklaşık 20 milyar liralık tahsilat yapıldı. Sanayiciler, bu tutarın da 50 milyar liranın üzerine eklenmesi isteğini dile getirdi.
Üçüncüsü de kamuoyu önünde karşılıklı demeçler vermek yerine toplantıların devamını getirmek konusundaki istekti. Yeni toplantı için tarih belirlenmedi ancak kısa bir süre zarfında yeni toplantı organize edilmesi, hükümetle görüşmeler için ortak komite oluşturulması üzerinde çalışılması kararı verildi.
Son bir not: Kârlılıkla ilgili tartışmalarda taraflar arasında ilginç bir diyalogun gerçekleştiğini öğrendik. Buna göre, bir bankacı, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a, “Sanayi kesiminin sermaye kârlılığı ortada, bizim de öyle. İsterseniz kıyaslama yapalım. Veya siz gelin bankaları yönetin biz de sanayi şirketlerini” önerisini getirdi.
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