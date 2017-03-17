Bankacıların ‘yas’ haftası
Geçen hafta bankacılık sektörü için ‘yas’lı geçti. Bankacılar ve iş dünyası, çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin camisinde Fibabanka’nın eski genel müdürü Bekir Dildar’ın cenazesine akın etti.
Dildar, beynindeki rahatsızlıktan ötürü bir süre görevinden uzak kalmış ve Amerika’da tedavi olmuştu. Ardından da iyileşince görevine geri dönmüştü. Fotoğraf sevdası hiç eksilmedi.
Önce deniz fenerlerinin fotoğraflarını çekti, öykülerini yazdı. Fotoğraflarından oluşan kitabı, o dönemde görev yaptığı Finansbank tarafından müşterilerine, iş dünyasına yılbaşı hediyesi olarak dağıtıldı.
Yetinmedi, İstanbul başta olmak üzere tarihi iskeleleri araştırmaya, fotoğraflamaya başlamıştı.
Bekir Dildar’ın vefatının getirdiği acı yaşanırken ikinci bir vefat haberi geldi. O da Bank Ekspres ve
Osmanlı Bankası’nda hazine ve yurtdışı ilişkilerini yönettikten sonra İktisat Bankası’nın son genel müdürlüğünü üstlenen Tanju Oğuz’du. Bir yıllık genel 7 müdürlüğünün ardından el konulan
İktisat Bankası’nın adeta faturası ödetildi Oğuz’a. Yargılandığı dava sayısının çokluğu, malvarlığına, banka hesaplarına getirilen tedbire rağmen yaşama sevincini kaybetmedi Oğuz.
2001’den sonra bankacılık yapmadı ama eski bankacı dostu Ertuğrul Ihlamur ile birlikte kurdukları danışmanlık şirketiyle çok sayıda şirketin yeniden yapılanmasına, finansal yapısını düzeltmesine büyük katkılar yaptılar.
Oğuz, akciğer kanserine yenik düştü. Perşembe günü, bankacı dostları, yakınları, arkadaşları onu Zincirlikuyu’da uğurladı.
Bankacılık camiasına başsağlığı diliyor, Bekir Dildar ve Tanju Oğuz’a rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de sabır diliyoruz…
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