Bankacılarla toplantının tek gündemi neydi?
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yönetim kurulu üyelerine perşembe günü davet yapıldı ve cuma günü Ankara’da olmaları istendi. Yurtdışında olmayan genel müdürlerin katılımı talep edildi.
Daveti yapan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli idi. Canikli, cuma günü yanında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli olmak üzere bankacıları ağırladı.
Toplantıda, TBB Yönetim Kurulu’nu oluşturan bankaların tepe yöneticilerinin yanı sıra Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve katılım bankalarının genel müdürleri bulundu.
Perşembe günü yapılan davet bankacılar arasında, “Döviz kurları ve kredi kullandırımıyla ilgili istekler gelecek” şeklinde algılandı. Edindiğimiz bilgiye göre cuma günü Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise “Tek gündem KGF kredileri” diyerek toplantıyı açtı. Toplantıdaki konuşmaları ve bankalardan istenenleri ana başlıklar halinde sıralamak istiyoruz.
■ Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle şirketlerin bilançolarında Nurettin Canikli ciddi bir bozulma olduğunu biliyoruz. Ancak çok kırılgan bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Kırmadan, dökmeden bu hassas dönemden beraber çıkalım.
■ Şirketlerin bilançolarını iyi analiz edelim. Bankalarda bu yetenek var. Kredi desteğiyle bilançosunu düzeltebilecek, üretim yapan, ciddi istihdam sağlayan şirketleri ayakta tutmanın yoluna bakalım. Bu şirketlere karşı daha anlayışlı olun.
■ KGF, bankalara 100 ’er milyon liralık limit tanıdı. 250 milyar liralık desteğin yüzde 7’sini yani 17 milyar
liralık bölümünü biz karşılayacağız. Ama diğer batıkların bankaların sırtında kalacağını ihmal etmeyin.
Bu yüzden kaynakları hak eden şirketlere kullandırmaya özen gösterin.
■ Büyük ölçekli şirketler için Hazine garantili KGF kredilerinde önceliği turizm ve enerji şirketlerine verin. Bu şirketlerin ve sektörlerin ayakta kalması için yardımcı olun. Üstelik bu şirketlerin bankalarda iyi düzeyde teminatları olduğunu unutmayın.
■ Bilançosunun kurtulma şansı olmayan, mallarını kaçırma girişiminde bulunan şirketleri bize getirmeyin, kaynak israfı yaratmayın.
■ KGF’ye aktarılacak kaynak için henüz Bakanlar Kurulu’ndan onay çıkmadığını biliyorsunuz ama TBMM’deki anayasa görüşmeleri biter bitmez bu değişiklik gündeme gelecek ve kesinlikle 250 milyar liralık paket onaylanacak. Bundan şüphe etmeyin.
■ KGF kredilerinin kullandırılmasında, şirketlerden alınan komisyonları da sıfırlıyoruz. Böylece, zor durumdaki şirketler, kredi maliyetinin yanı sıra bir de komisyon maliyeti gibi ek bir yükle karşılaşmayacak.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?