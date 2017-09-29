Bankacılık sistemi dışındaki hedef kitleye odaklandık
Son yıllarda teknolojide yaşanan hızlı gelişim sürecine en hızlı ayak uyduran sektörlerin başında bankacılık geliyor. Dijital kanallar daha aktif kullanılırken, yeni ürün ve hizmetlerin çeşitliliğini de ayrıca vurgulamak gerekiyor.
Müşteriler, geleneksel bankacılık yöntemlerini terk ederek, bankasını cebe taşıma konusunda hızlı adımlar atıyor. Buna rağmen bankacılık sektörünün erişemediği önemli kesim olduğunu da vurgulamak gerekiyor. BKM verilerine göre yetişkinlerin yüzde 44’ü hala banka hesabı sahibi değil.
18 yaş altı kitleyi de buna eklediğinizde, her iki kişiden birinin finansal ürünlere erişiminin olmadığı görülüyor. Türkiye’nin önünde ise 2023’te ‘nakitsiz toplum’ vizyonu bulunuyor. İşte burada boşluğu doldurma adına elektronik para kuruluşu lisansına sahip şirketler ve bu şirketlerin ürün ve hizmetleri adından söz ettiriyor.
Sektörün önemli oyuncuların biri olan Papara, Nisan 2016’da BDDK’dan lisans aldı ve aynı yılın eylül ayında da faaliyetlerine başladı. Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, “Biz Türkiye’nin 2023’te nakitsiz topluma geçiş vizyonunda bu boşluğu doldurarak banka hesabı olmayan veya bankacılık sistemini kullanmak istemeyen insanların da ödeme yapabilmesini ve birbirine para gönderebilmesini sağlıyoruz” diyor.
Aradan geçen bir yılın sonunda ortalama yaşı 21-22 olan 300 bin kullanıcıya ve 750 milyon TL’nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaşan Papara’da bugün itibariyle her 7 saniyede bir işlem gerçekleşiyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) üyesi olarak Türkiye’de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart ürettiklerini ve Papara Card markasıyla kullanıma sunduklarını söyleyen Karslı, “Papara Card ile para transferi ve ödemelerin yanı sıra kullanıcılar artık Papara bakiyelerini POS cihazı olan her yerde harcıyor ve tüm dünyanın her yerinde ATM’lerden para çekebiliyor.
Tüm bu işleri kendi altyapımızla sağlıyoruz” diyor. Papara CEO’su İlker Diker ise kısa sürede 300 bin kullanıcıya ulaşan Papara’nın özellikle gençler tarafından hızla kabul gördüğünü söylüyor.
Papara olarak kullanıcı odaklı yaklaşımla tüm ihtiyaç ve talepler üzerinde çok çalışarak web ve mobil altyapılarını sil baştan tasarladıklarını anlatan Diker, özellikle kullanıcılar tarafından talep edilen Papara Card’ın kısa sürede önemli satış adedine ulaşmasını öngördüklerini de belirtiyor.
Diker’in verdiği bilgiye göre Papara Card ilk etapta www. papara.com ve Papara’nın iOS ve Android uygulamaları üzerinden, çok yakında da fiziksel satış noktalarından temin edilebilecek. Diker, “Papara Card’a 13 yaş ve üzerindeki herkes sahip olabiliyor. Burada genç kesim için belli bir limit var. O limitin üzerine çıkılamıyor” diyor”
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