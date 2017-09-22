Bankacılıkta bir transfer, bir terfi
Akbank’ın ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Cenk Kaan Gür, bu görevinden ayrıldı.
Garanti Bankası’nda KOBİ Koordinatörü görevinden Akbank’a transfer olan ve kurumda 6,5 yıl boyunca görev yapan Gür neden istifa etti?
Edindiğimiz bilgiye göre, bu ayrılığın nedeni, Gür’ün başka bir bankaya transfer olması. Şimdilik adı verilmese de, Cenk Kaan Gür’ün halka açık, yabancı sermayeli bir bankada genel müdür olarak göreve başlayacağı bilgisine ulaştık.
Söz konusu bankanın pazartesi günü KAP’a açıklama yaparak yeni atamayı duyurması bekleniyor. Akbank’ta ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine ise banka içinden bir atama yapıldı.
Buna göre, bankanın ticari bankacılık satış ve pazarlama bölüm başkanı Mehmet Hakan Tugal, yeni genel müdür yardımcısı olarak görev üstlenecek. Tugal, BDDK’ya gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasının ardından göreve başlayacak.
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Tugal, yüksek lisansını Central Michigan University’de tamamladı. Tugal, 2011 yılından beri Akbank’ın ticari bankacılık satış ve pazarlama bölüm başkanı olarak görev yapıyordu.
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