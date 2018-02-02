Bankalarda Türk Telekom hesapları
Türk Telekom, sorunlu krediler kapsamında Türk bankacılık sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Türk Telekom’un yüzde 55’ine özelleştirmeden alarak sahip olan Oger Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), 2013 yılında, söz konusu hisseleri teminat göstererek Türk bankalarından kullandığı 4,75 milyar dolarlık krediyi ödeyemiyor.
Geçen hafta çıkan haberlere göre bir yıldan uzun süredir ödenemeyen kredi için bankalardan ilk adım geldi. Kredi paketinin en büyük alacaklısı olan Akbank, şirket için yakın izleme kararı aldı.
Akbank’ın kullandırdığı kredi 1,5 milyar dolardı. Yine diğer büyük alacaklı bankalar Garanti ve İş Bankası’nın da krediyi yakın izlemeye aldığı haberleri yayıldı. Söz konusu kredi 30’a yakın banka tarafından verilmişti.
Bu yılın ilk günlerinde Katarlı telekom şirketi Ooredoo ile OTAŞ arasındaki pay alım müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, söz konusu yüzde 55 hissenin bankalara devredilmesi gündemde.
Çıkan haberlere göre kredi paketinde en büyük alacaklı olan üç banka, Ulaştırma Bakanlığı ile anlaştı ve sürecin hukuk kanallarına taşınmasına karar verildi. Bankaların buradaki amacının Otaş ile anlaşarak ya da iflasını isteyerek Türk Telekom’u kontrol etmek ve alacaklarını tahsil etmek olduğu belirtiliyor.
Borsa İstanbul’un en büyük oyuncularından biri olan, düzenli temettü ödeyen Türk Telekom’da sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soruları gidermek için, aracı kurumların analistlerine başvurduk.
Yatırım Finansman’ın sektör analistleri, “Her ne kadar kredideki sorun tamamıyla çözülmemiş olsa da süreçte ilerleme kaydedilmesi, kredideki en büyük paya sahip Akbank ve Garanti için olumlu olabileceğini düşünüyoruz” diyor.
Çıkan haberleri yorumlayan iş Yatırım analistleri ise “Devir işlemi, büyük olasılıkla iflas beyanı ile gerçekleştirilecek ve hisseler doğrudan bankalara, bankaların sahip olduğu yeni bir şirkete aktarılacak” diyor.
Haberler eğer doğru ise Türk Telekom’un satışının artık uzak bir ihtimal olduğunu kaydeden analistler, ancak bankaların temettülere (kâr payı) doğrudan erişimi için kredinin borçlusu olan Otaş’ın aradan çıkartılabileceği görüşünde.
İş Yatırım uzmanları, haberle birlikte belirsizlik biraz daha ortadan kalktığı için gelişmelerin Türk Telekom için de olumlu olarak değerlendirilebileceği kanaatinde.
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