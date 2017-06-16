Bankalardan bayrama özel
1- İş Bankası’ndan bayram kredisi
Türkiye İş Bankası, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, yıllardır süregelen ve artık bankayla özdeşleşmiş ‘Geleneksel Bayram Kredisi Kampanyası’ ile bireysel tüm ihtiyaçlar için değişik vade ve tutarlarda kredi seçenekleri sunuyor. 4 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya kapsamında, 48 ay vadede günde 5 TL’ye 5 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar kredi olanağından yararlanmak mümkün olacak. Kampanyada, 25 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçlar için krediye İşCep’ten “Krediler > Anında Kredi Başvuru” adımlarını takip ederek hemen başvurulabiliyor. İşCep uygulaması www.isbank.com.tr/indir linki aracılığıyla cep telefonuna indirilebiliyor. Üstelik kredi tutarı 7 gün 24 saat o an hesaba geçiyor. Ayrıca; internet şubesinden, bankamatiklerden, 0 850 724 0 724 no’lu telefon şubesinden ve tüm İş Bankası şubelerinden de başvuru yapılabiliyor. Kredi başvurusu hangi kanaldan yapılırsa yapılsın, cevabı hemen cep telefonuna gönderiliyor.
2- Garanti’den Ramazan bonusu
Garanti Ödeme Sistemleri, kredi kartı müşterileri için Ramazan ayına özel kampanyalar hazırladı. Ramazan Kampanyası kapsamında bonus sahipleri, 27 Haziran’a kadar, bonus üyesi işyerlerinden market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 100 TL ve üzeri ikinci harcamada 10 TL, dördüncüde 20 TL, altıncıda 40 TL, toplamda 70 TL bonus kazanıyor. Kart sahipleri kampanyaya ilk harcamalarından önce “KAZAN” yazıp 3340’a SMS atarak veya BonusFlaş uygulamasından “Hemen Katıl” butonunu tıklayarak katılabiliyor. Miles&Smiles kredi kartı sahipleri ise 30 Haziran’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında; market veya akaryakıt sektörlerinde yaptıkları 150 TL ve üzeri ikinci harcamadan ekstra 200 mil, dördüncü harcamadan ekstra 400 mil, altıncı harcamadan ekstra 600 mil kazanıyor. Sekizinci harcamadan ekstra 800 mil ve onuncu harcamadan ekstra bin 750 mil olmak üzere, toplamda iç hat uçuş bileti değerinde ekstra 3 bin 750 uçuş mili kazanıyor.
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3- Akbank’tan üç ay ertelemeli kredi
Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre farklı ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, bayram için özel bir kredi fırsatı sunuyor. Akbank’ın bayrama özel yüzde 1,23’ten başlayan faiz oranıyla sunduğu ihtiyaç kredisi kapsamında müşteriler, ödemelerini üç ay erteleyebiliyor. Bu kampanyadan faydalanabilmek için son tarih ise 30 Haziran. “Yaz mevsimi, tatil giderleri ve bayram harcamalarıyla müşterilerimizin nakde ihtiyaç duyduğu bir dönem. Üç ay ertelemeli kampanyamız ile bu dönemde ödemelerini ertelemek isteyen müşterilerimizin hizmetindeyiz” diyen Akbank Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif İsfendiyaroğlu, müşterilerinin şubeye gelmeden Akbank Direkt ve Akbank Telefon Şubesi’nden 7/24 kolayca kredi kullanabilme şansına sahip olduğunu söyledi. Akbank olarak her zaman müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun finansal çözümleri geliştirerek yanlarında olmaya devam ettiklerini kaydetti.
4- TEB’den esnafa ‘bayrama özel’ kampanya
Türk Ekonomi Bankası (TEB), bayram dönemine özel başlattığı yeni bir kredi kampanyası ile işletme sahibi müşterilerinin nakit ihtiyacını uygun ödeme koşullarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Kampanya kapsamında ticari taksitli kredi kullanan esnaf, 50 bin TL’ye kadar olan kredi ihtiyaçlarını günlük 42 TL’den başlayan taksitlerle ödeyebilecek. 24 ay vadeli olarak ödenebilecek ‘Esnafa Özel Bayram Kredisi Kampanyası’na TEB şubelerinden başvurulabiliyor. Kampanya 30 Haziran’a kadar devam edecek. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, “TEB olarak, küçük işletmelerin finansman ihtiyacını hızlı, kolay ve uygun koşullarda karşılamayı hedefliyor; sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeleri için dört koldan destek sunuyoruz” diye konuştu.
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