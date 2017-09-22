BDDK’ya yeni üye beklentisi
Bu kez Ankara tarafına yönelelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İstanbul’a taşındı fakat kuruma yönelik kulisler daha çok Ankara kökenli. BDDK, bankacılık sektörünün üst kuruluşu.
Bankacılığın yanı sıra leasing, faktoring, tüketici finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinin de denetimini yapıyor. Dolayısıyla bu sektörlerin gözü, kulağı BDDK’dan çıkacak kararlarda oluyor. Kuruldan karar çıkabilmesi için de yedi üyenin beşi tarafından imzalanması gerekiyor.
Lakin, düğüm burada. Çünkü halen kurulun dört üyesi var. Eksik iki üyenin ataması yapılmadan haziran ayında görev süresi dolan bir üyenin eklenmesiyle boş sandalye sayısı üçe yükseldi. Bir bankacı, “Kurul’dan karar çıkabilmesi için beş üye gerekiyor.
Fakat atanacak isimler konusunda bir türlü uzlaşma olmuyor” değerlendirmesini yapıyor. Ankara’da ve bankacılık çevrelerinde bir diğer tartışma konusu da BDDK ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) birleştirilmesine yönelik çalışmalar.
Resmi olmasa da hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasında her iki kurumun birleştirilmesine yönelik kulisler devam ediyor. Bir bankacı, “BDDK’nın işlevi ayrı, SPK’nın işlevi ayrı. Birleştirilince beklenen sonuçlar alınmayacaktır.
Bunun ideal çözümü, her iki kurumda ortak sorunlara yönelik komite kurulmasıdır. Her iki kurumu ilgilendiren bir durum olursa, ortak komiteler devreye girer, sorunlar çözülür. Yoksa birleştirmek büyük bir hata olur görüşündeyim” değerlendirmesini paylaşıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?