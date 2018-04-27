Berra Doğaner, Turkish Yatırım’dan ayrıldı
Sermaye piyasalarından bir ayrılık haberi iletmek istiyoruz. Sermaye piyasalarının tanınmış isimlerinden biri olan Dr. Berra Doğaner’in Turkish Yatırım’daki genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı bilgisine ulaştık.
Henüz şirketten bir açıklama yapılmadı fakat internet sitesine girildiğinde bu göreve getirilen ismin Serkan Sayar olduğu görülüyor. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Doğaner, sekiz yıl SPK’da çalışarak kariyerine başladı.
Sonrasında Ata Menkul, Meksa Yatırım, Esbank, Es Yatırım, Marbaş Menkul şirketlerinde üst düzey görevler üstlendi. Ekim 2005’te Turkish Yatırım’a genel müdür olarak transfer oldu.
Berra Doğaner, kariyeri boyuncu bu görevlerinin yanında Borsa İstanbul’da yönetim kurulu üyeliği, TKYD başkan vekilliği, Takasbank denetim kurulu üyeliği gibi çok farklı görevlerde de sermaye piyasalarına hizmetlerde bulundu.
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