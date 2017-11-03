Birlikten transfer ettiler
NN Hayat ve Emeklilik’in risk genel müdür yardımcılığı görevine H. Kerem Özdağ atandı.
1998 yılında Hacettepe Üniversitesi istatistik Bölümü’nden mezun olan Özdağ, iş hayatına aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu bünyesinde sigorta denetleme aktüer yardımcısı olarak başladı. Daha sonra aynı kurumda sigorta denetleme aktüeri olarak çalıştı.
2005-2007 yıllarında Boston Üniversitesi’nde aktüerya yüksek lisansını tamamladı. 2010 ve 2011 yıllarında Ernst & Young bünyesinde aktüerya müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılına kadar Sompo Japan Sigorta’da aktüerya müdürü olarak çalıştı.
Özdağ, son dört yıldır Türkiye Sigorta Birliği’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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