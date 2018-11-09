Bitcoin’in kalbi İstanbul’da attı
Kripto paralarla yapılan işlem hacmi düzenli bir şekilde büyüyor. Türkiye’de bu alanda hizmet veren Felixo, sektöre iddialı bir giriş yaptı.
Siyaset, iş ve finans dünyasının önemli simaları, ekonomistler, kripto para fenomenleri, medyanın önde gelen isimleri, geçen hafta salı günü gerçekleşen Felixo Exchange lansmanında bir araya geldi.
Felixo Exchange CEO’su Bünyamin Emeç, konuşmasında, Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen Satoshi Nakamoto olarak bilinen ve çok merak edilen kişi ve kişilerle ilgili bilgiler paylaştı.
İş Yatırım Uluslarası Sermaye PiyasalarıYöneticisi Şant Manukyan ise başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ve blockhain ile ilgili fikirlerini katılımcılarla paylaştı.
Manukyan, Bitcoin ve Blockchain ile ilgili üç gruptan şu şekilde bahsetti. “Birinci grubun iddiası; blockhain ve bitcoin boş bir teknoloji bunu çok önemsemeyelim. İkinci grubun iddiası; aslında iş blockhaindir, bitcoin vs bunun yan ürünüdür.
Üçüncü grup da diyor ki bitcoin de bitcoin.” Şant Manukyan, Blockchain önemli bir gelişme olmasına rağmen ben biraz daha Bitcoin tarafındayım diyerek, Bitcoin fikrinin kendisini daha fazla etkilediğini resimler ve grafiklerle anlattı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?