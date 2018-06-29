BKM’den ‘Efsane Yaratanlar’
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödeme alışkanlığını ve bu ödeme yönteminin iş yerlerine sağladığı avantajları konu alan ‘Efsane Yaratanlar’ dijital reklam kampanyasını hayata geçirdi.
BKM, kampanyaya gerçek iş yerlerinin özgün hikâyelerini taşıdı. Kampanyaya dâhil olan iş yerleri, İstanbul/ Moda’daki Asuman Çikolata Dükkânı, İstanbul/Cihangir’deki Asri Turşucu ve sosyal medya hesapları üzerinden aldığı tost siparişleriyle öne çıkan Gaziantep’teki Tostçu Erol oldu.
BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, temassız ödemelerin günlük yaşama faydasının büyük olduğunu ancak binlerce iş yerinin ödeme alma alışkanlığını değiştirmenin de kolay olmadığını kaydetti.
Cündoğlu, yeni kampanyanın merkezine gerçekliğin ve özgünlüğün gücünü koyduklarını da belirtti.
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