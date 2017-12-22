BNP’den Anadolu Leasing’e transfer

Aralık 22, 2017 0 Yorum 146 Okunma
BNP’den Anadolu Leasing’e transfer

Anadolu Bank’ın mali iştiraklerinden Anadolu Leesing’in genel müdürlüğüne Levent Burak Hakgüden atandı. 1976 yılında doğan Hakgüden, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.

Dışbank, Citibank, İş Leasing, Citibank Leasing ve TEB/BNP Paribas Leasing’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Hakgüden, 2016 yılından bu yana BNP Paribas Leasing’te İstanbul Avrupa Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.



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