BNP’den Anadolu Leasing’e transfer
Anadolu Bank’ın mali iştiraklerinden Anadolu Leesing’in genel müdürlüğüne Levent Burak Hakgüden atandı. 1976 yılında doğan Hakgüden, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.
Dışbank, Citibank, İş Leasing, Citibank Leasing ve TEB/BNP Paribas Leasing’de çeşitli pozisyonlarda görev alan Hakgüden, 2016 yılından bu yana BNP Paribas Leasing’te İstanbul Avrupa Bölgesi Kıdemli Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.
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