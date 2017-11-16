Bolu Çimento’da sonuçlar, beklentileri aştı
“Bolu Çimento, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 30 artışla 40 milyon TL net kâr açıkladı. Net kârın 36 milyon TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin nedeni olarak güçlü FVAÖK performansı gösterilebilir.
Şirketin gelirleri, güçlü talep ortamı ve artan çimento fiyatlarının katkısıyla yıllık bazda yüzde 30 artarak 149 milyon TL’ye yükseldi.
Üçüncü çeyrekte çimento satışları ise Ankara fabrikasında satış hacimlerinin artış göstermesiyle yıllık bazda yüzde 38 yükselişle 118 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken cüruflu çimento satışları yüzde 32 arttı ve 32 milyon TL oldu.
FVAÖK, yıllık bazda yüzde 19 artarak 57 milyon TL, FVAÖK marjı ise yüzde 38 seviyesinde geldi. Beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayan Bolu Çimento için 8 TL hedef fiyat ile ‘Endeksin Üzerinde Getiri’ öngörüyoruz.”
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