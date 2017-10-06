Burgan Leasing, sektörün üzerinde büyüyor
Leasing sektöründe finansal kiralama alacakları, bu yıl ilk altı aylık dönem itibarıyla yüzde 24 büyümeyle 47,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Dolar bazında da küçük de olsa büyüme var. Aktif toplamı 50 milyar TL’nin üzerine çıkan sektörde kârlılık da büyüdü ve önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 611 milyon TL’ye ulaştı.
Bu dönemde sektörün öz kaynak kârlılığı yüzde 15,3 ve aktif kârlılığı yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Sektörün geri dönmeyen kredi (NPL) oranı ise yüzde 5,4 seviyesinde. 128 şube ve bin 472 çalışanıyla hizmet veren leasing sektöründe ilk altı ayda işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı ve 10,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sektörde yıl sonunda işlem hacminin 22 milyar TL’yi aşması bekleniyor. 2017 yılı işlem hacmine mal grupları bazında bakıldığında en büyük payı, hizmet sektörü içinde sınıflanan inşaat sektörü (yüzde 26-2,7 milyar TL) aldı.
İşlem hacmi içinde önemli paya sahip olan ikinci sektör ise tekstil (yüzde 11-1,2 milyar TL) oldu. Bu dönemde yapılan işlemlerin yüzde 23’ü de (2,4 milyar TL) sat-geri kirala işlemlerinden geldi.
Leasing sektörünün en deneyimli isimlerinden biri olan Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar ile sektörün gelişimini ve Burgan’ın hedeflerini konuştuk. Akpınar’ın aktardığı bilgileri başlıklar halinde özetliyoruz.
• Bu yıl sektör için 20 milyar TL’lik iş hacmi beklentisi vardı. Ancak bu rakam gelişmelere bakıldığında 22-23 milyar TL (6,3 milyar dolar) seviyelerinde olur. Çünkü sektör işlem hacminin yüzde 40’ını yılın son çeyreğinde yapıyor.
• Sektör olarak 10 milyar dolar iş hacmi hedefimiz var. Leasing sektörünün yıllardır kıramadığı 7 milyar dolarlık yıllık işlem hacmi barajı da var. Bu barajı kırmak için bazı adımların atılması gerekiyor. Büyük yatırımlar tüm alt grupları etkiler. Son dönemde büyük yatırımların sayısı az. Taahhüt ve enerjide bu tarz yatırımları görebiliyoruz.
• Biz sektör olarak leasingi yeterince tabana yayamıyoruz. Müşteri tabanını yaymak için daha geniş alanda hareket etmemiz gerekiyor. Ekonomik gelişmişliği daha aşağıda olan bölgeler bizim için fazla maliyetli. Oysa BDDK düzenlemeleriyle grup bankamızın şubelerini kullanabilsek önemli avantaj sağlarız. Yine brokerlik sistemi olsa bizi olumlu etkiler. Burada dijitalleşme, sektörün yaygınlaşması anlamında önemli katkı sağlayacak diye düşünüyorum.
• Kamu ve belediyelerle alışkanlıkları olmadıkları için işlem yapamıyoruz. Avrupa’da leasing işlemlerinin yüzde 60’ı motorlu vasıtalardan geliyor. Türkiye’de karayolları mevzuatı buna izin vermiyor. Bu sorunun giderilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor ama henüz sonuç alınamadı.
• Burgan Leasing, sektörün en hızlı ve düzenli büyüyen şirketleri arasında. Finansal kiralama alacakları verilerine göre yüzde 3,7 pazar payı ile sektörün ilk 10 şirketi arasındayız. Sadece 2017 sekiz ayda yapılan işlemlerde
ise pazar payımız yüzde 6,1 oldu. Böylece finansal kirala alacakları verisine göre yılı yüzde 4 pazar payı ile kapatmayı hedefliyoruz.
• Bizim iş hacmimizde gayrimenkul, makine ekipman, tekstil, iş ve inşaat, yenilenebilir enerji, yat işleri öne çıkıyor. Son dönemde yenilenebilir enerji işine ağırlık veriyoruz. Güneş enerjisi tarafında üretime kamunun önemli desteği var. Bu alana yönelik yatırımlar daha da artacak. Yenilenebilir enerjinin portföyümüzdeki payı yüzde 4-5 seviyelerinde.
Bunu iki yıl içinde yüzde 10’lara taşımak istiyoruz. Yatlarda Türk bayraklı dolaşma konusunda vergi avantajı getirildi. Türkiye’de tescilli yatların leasing yoluyla yapılması bizim işimizi daha da kolaylaştıracak. Yine turizmdeki toparlanma eğilimiyle bu alana olan özel ilgimiz sürüyor.
• KGF kredileri kapsamında leasing sektörü de iş yapıyor. Ancak burada leasing sektörü için KGF kredileri biraz geç açıldı. Buna rağmen sektörümüzde KGF kapsamında en çok iş yapan şirketler arasındayız.
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