‘Büyük dönüşüm’ stratejimize devam edeceğiz
- 2018’de Türkiye yatırımlarımızın artmasının yanı sıra Romanya’daki ve Hindistan’daki yatırımlarımızın da verimli sonuçlarını alacağız. Hep büyük bir dönüşümden bahsettik. Stratejimiz bu şekilde devam edecek.
- 2017’de net satış gelirimizi 2016’ya göre yüzde 35 artışla 256,2 milyon TL’ye yükselttik. Net dönem kârımız yüzde 12 artışla 50,8 milyon TL oldu.
- Türkiye operasyonlarında faturalanan gelirlerimizi yüzde 27 büyüterek 186 milyon TL’ye çıkarttık. Yurtiçi UFRS hasılatımızı yüzde 11 artırdık, müşteri havuzumuzu yüzde 27 genişlettik.
- TotalSoft satışlarının finansal tablolara konsolide olması, Türkiye ve yurtdışı satışlarının çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı.
- 2017’de Romanya’daki iştirakimiz TotalSoft’un AR-GE harcamalarıyla toplam AR-GE harcamalarımızın faturalanan gelirlerimize oranını yüzde 45’e çıkardık. Teknoloji alanında faaliyet gösteren, kuluçka döneminde büyüme potansiyeli yüksek girişimleri desteklemeye öncelik verdik. Actus Portföy Yönetimi ortaklığında, Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk.
M. Buğra Koyuncu/Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı
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