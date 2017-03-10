CEO’lar, Hüseyin Aydın’ı neden tebrik etti?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, geçtiğimiz salı akşamı ekonomi basınıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda 2016 yılına ilişkin bankacılık sektörü gelişmeleri değerlendirildi.
2017 yılına yönelik beklentiler de aktarıldı ve basın mensuplarının sorularına yanıt verildi. Genel hatlarıyla değinecek olursak, bankacılık sektöründe 2016-9 aylık dönemdeki durgun sürecin ardından 2016 son çeyrekte başlayan kredilerdeki hızlı büyüme eğiliminin bu yıl da devam edeceği öngörülüyor.
Bu yıl kredilerde yüzde 20 büyüme olabilir. Bunlar yapılırken, öz sermaye kârlılığı, sermaye yeterlilik rasyosu, sorunlu kredi oranları gibi kritik bilanço kalemlerinde de kontrollü olunmaya devam edilecek.
Toplantıya katılan haber müdürümüz Talip Yılmaz’ın izlenimlerine göre, toplantı öncesinde fuaye alanının ana gündem maddesi ise bir gün önce Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-0 Beşiktaş’ın galip gelmesiyle biten derbi maçıydı.
Çok iyi bir Beşiktaşlı olmasıyla bilinen TBB Başkanı Hüseyin Aydın, sonuçtan oldukça memnundu. Hüseyin Aydın, başta İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Yapı Kredi Genel Müdürü Faik Açıkalın, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici’den olmak üzere gelen tebrikleri kabul etti.
Adnan Bali, Beşiktaş’ın bu yıl oynadığı iyi futbola dikkat çekerek son maç sonrasında şampiyonluk yolunda önemli bir adım attığı vurgusunu yaparken, Başakşehir’in bu yılki çıkışına da dikkat çekti.
Hakan Binbaşgil, “Geçmiş tecrübelerimiz gösteriyor ki lig bitmeden erken konuşmamak gerekiyor” dedi. Faik Açıkalın, spor müsabakalarında kazananın da kaybedenin de etik kurallar içinde sanatsal bir bakış açısıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Buna örnek olarak ocak ayının sonunda Avustralya Açık’taki Nadal-Federer final maçını hatırlattığımızda da Açıkalın, “Sporcunun rakibine saygısı büyük önem taşıyor. Yenilen rakibi sahadan ayrılmadan sevincini seyirci ile paylaşmıyor” dedi. Fenerbahçeli olduğunu hatırlatan Açıkalın, “Ancak ben iyi futbolu seviyorum. Kim iyi oynarsa onu destekler ve takdir ederim” diye konuştu.
Bu arada geçen hafta Ekonomist dergisinde kapak haberinde yayınladığımız Yılın İş İnsanları anketinin sonuçlarına göre Yılın Profesyoneli Adnan Bali seçilirken, Yılın Bürokratı kategorisinde en çok oy alarak ilk sırada olan isim ise Hüseyin Aydın olmuştu. Bu iki isim bu konuda da birbirlerini tebrik etti.
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