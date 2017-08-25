DASK, 18 yılda 175 milyon TL hasar ödemesi yaptı
Türkiye bir deprem ülkesi ve son olarak Ege Denizi’nde yaşanan deprem aktiviteleri nedeniyle başta Bodrum olmak üzere tatil yörelerinde insanlar korku içinde kaldı.
17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin de bu hafta yıl dönümü. Acılar bir kez daha tazelenecek. Büyük Marmara depreminin ardından eski binaların yenilenmesi süreciyle fiziksel çalışmalar yapılırken, deprem sigortası olarak bilinen zorunlu DASK ile de finansal tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar başlatılmıştı.
2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ve bilinçlendirme faaliyetleriyle depremle mücadelede önemli kurumlar arasında yer alıyor.
Depremden sonra toparlanmayı hızlandırıp kayıpları en aza indirmek için konutlara yönelik olarak oluşturulan bir sigorta ürünü olan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), teminatı Doğal Afet Sigortalan Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta.
ZDS’nin en önemli faydası, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlaması ve deprem felaketine maruz kalanları kısa sürede yaşamın olağan seyrine kavuşturması. Bir yıl süreli olan Zorunlu Deprem Sigortası, her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenebiliyor.
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı ile 17 Ağustos depreminin yıl dönümü öncesinde deprem sigortalarını konuştuk. Kayacı, Marmara depreminin 18’inci yıl dönümünde Zorunlu Deprem Sigortası verilerini Ekonomist’le paylaştı. Murat Kayacı, başlıklar halinde şu bilgileri verdi:
YARISI ARTIK SİGORTALI
Bugün ülke genelinde zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 8 milyona ulaşırken, neredeyse her iki konuttan biri artık zorunlu deprem sigortası kapsamında. Nihai hedef bu oranın yüzde 100’ü bulması. Bugüne kadar yapılan hasar ödemeleri miktarı ise 175 milyon liraya ulaştı.
MARMARA İLK SIRADA
Bölgesel açıdan incelendiğinde yürürlükteki deprem sigortası poliçelerinin dağılımında sigortalı konut oranının en yüksek olduğu bölgenin büyük deprem felaketini yaşamış Marmara Bölgesi (yüzde 55) olduğu dikkat çekiyor.
Marmara Bölgesi’ni yüzde 44 ile İç Anadolu, yüzde 43 ile Ege, yüzde 38 ile Akdeniz, yüzde 37 ile Karadeniz, yüzde 36 ile Doğu Anadolu ve yüzde 32 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip ediyor.
EN YÜKSEK ORANLAR DEPREM İLLERİNDE
İllere bakıldığında da depremin yıkıcı yanı ile yüzleşmiş olan illerde ZDS yaptıranların oranı diğer illere kıyasla daha yüksek seviyelere ulaşıyor. ZDS’nin en yüksek orana ulaştığı illerin yüzde 84 ile Düzce, yüzde 75 ile Bolu, yüzde 74 ile Yalova’dan oluşması, riskli deprem bölgesinde bulunan konutların ZDS ile afetlere karşı korunma oranının yüksek olduğunu gösteriyor.
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