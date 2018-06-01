Denizbank’ın dördüncü patronu Körfez Bölgesi’nden geldi
Rus Syberbank’ın sahibi olduğu Denizbank’ın uzun süredir beklenen satışı gerçekleşti.
Böylece 21 yıllık tarihinde Denizbank, üçüncü kez hisse devir anlaşması yapıldı ve dördüncü patronunu gördü. Zorlu Holding bünyesinde 1997’de kurulan banka, 2006 yılında Avrupa’nın önde gelen finans guruplarından Dexia tarafından satın alındı.
Banka, 2012 yılında da Rus sermayeli Sberbank çatısı altına girdi. Son olarak geçen hafta da Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Körfez”in en büyük finans şirketlerinden biri olan Emirates NBD Bank, Rus Sheberbank’ın Denizbank’daki yüzde 99,85 hissesi için 3,2 milyar dolar ödedi. Denizbank’ın yüzde 0,15’i ise halka açık.
A&T Bank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Turkishbank ve Türkiye Finans’ın ardından Denizbank da Körfez’den gelen yatırımcılar tarafından satın alındı.
Türk bankacılık sektörünün fiyat/defter çarpanı 0,70 seviyesindeyken bu satışta ortaya çıkan çarpan 1,17 seviyesinde gerçekleşti. Bankayı 1997 yılında kurup bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Denizbank CEO’su Hakan Ateş ve yönetim ekimi, görevinde kalmaya devam edecek.
Hakan Ateş’in verdiği bilgiye göre, hem Denizbank ismi hem de yönetim işin başında kalmaya devam edecek. Ateş, “Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi.
Emirates NBD’nin Sberbank’tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı” dedi.
Sheberbank Yönetim Kurulu Başkanı German Gref ise Rusya’da basına yaptığı açıklamada, özetle Denizbank’ı satmak durumunda kaldıklarını söyledi. Gref’in açıklamasına göre Denizbank, AB’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımlar yüzünden satıldı.
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