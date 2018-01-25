“Dijital bankacılıkta öncü olmaya devam edeceğiz”
Garanti Bankası, World Finance’in verdiği ‘Dijital Bankacılık Ödülleri 2017’ kapsamında, ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Garanti Cep ise ‘Türkiye’nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması’ ödülüne layık görüldü.
Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Garanti Bankası’nın World Finance’de iki kategoride ödül almasını sağlayan dijital bankacılık faaliyetleri kapsamında, dijital kanalları tercih eden 6 milyon müşteriye hizmet verdiklerini söyledi.
“Bu müşterilerin 5 milyondan fazlası ise Garanti Cep’i aktif olarak kullanıyor. Garanti’nin nakit dışı finansal işlemlerinin yüzde 92’si ise dijital kanallardan gerçekleştiriliyor” diyen Başer, dijital bankacılık alanında öncü ve dünyaya örnek olmaya, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
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