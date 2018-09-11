Dijital dönüşüm yatırımlarımız sürüyor
- Bankamızdaki tüm işlemlerin yüzde 93’ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık uygulamamızı kullanan müşteri sayımız, yılın ilk altı ayında yüzde 30 arttı. Dijital dönüşüm yatırımlarımıza devam ediyoruz. AR-GE merkezimizin de hayata geçmesiyle sektöre yön veren adımlarımızı güçlendireceğiz.
- Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2018’in ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığımız destek 270 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğümüz, yıllık bazda yüzde 29 yükselişle 306 milyar TL’ye ulaştı.
- Ortalama öz kaynak kârlılığımız yüzde 17,2, ortalama aktif kârlılığımız yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. 2 milyar 658 milyon TL brüt kârımızdan 533 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 125 milyon TL net kâr elde ettik. Nakdi kredilerimiz, 210 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi kredilerimizin toplam aktifler içindeki payı, yüzde 64’lük sektör ortalamasının çok üzerinde, yüzde 69 oldu. Hem yıllık ve hem çeyreklik bazda TL ve yabancı para (YP) kredilerde sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeye imza attık.
Mehmet Emin Özcan/Vakıfbank Genel Müdürü
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