Dijital izleri takip ediyoruz
Gelişen teknoloji, tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de iş yapış biçimlerinde kritik değişimleri beraberinde getiriyor. Artık bankacılık için zaman ve mekan bağımsız yapılan bir iş desek yanlış bir tanımlama yapmış olmayız.
Mobil bankacılık kullanan müşteriler ile olan aylık ortalama etkileşim, geleneksel kanallarla kıyaslandığında altı kat daha fazla. Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş’ın dijital bankacılık ve Akbank’ın performansıyla ilgili verdiği bilgiler hayli ilginç ve çarpıcı.
İnternette arama yaparken, sosyal medya hesaplarınızı kullanırken bıraktığınız dijital izler, büyük veri (big data) sayesinde bankacılık sistemi tarafından kullanılıyor ve size özel bankacılık hizmet ve ürün teklifleri bankanız tarafından size sunuluyor.
Örneğin otomobil veya konut bakıyorsunuz ve bunu sıklıkla yapıyorsunuz, big data sayesinde banka sizin krediye ihtiyaç duyabileceğinizi görüyor ve size buna uygun kredi olanakları sunuyor. Bu örneği çok daha fazla çeşitlendirebiliriz.
Akbank’ın direkt mobil kullanıcılarının uygulamayı ayda ortalama 19 kez ziyaret ettiğini ifade eden Tolga Ulutaş, “Bu, ilişki yönetimi için, müşteriye doğru ürün sunabilmek için büyük fırsat. İnternetteki işlemlerin yanında Akbank Direkt’te yaptığı her işlemde iz bırakıyor.
Müşterinin davranış profilini görüyoruz, doğru zamanda doğru teklifi sunuyoruz” diyor. Ulutaş, Akbank Direkt’in büyük veriyi işlemesiyle son bir yılda 1 milyondan fazla müşteri kazandıklarını, yıla girerken 3 milyon olan dijital aktif müşteri sayısını 4 milyona taşıdıklarını anlatıyor.
Mobil bankacılık alanında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen üç müşteriden ikisinin dijital kanalları tercih ettiğini anlatan Ulutaş, şunları söylüyor: “Akbank Direkt’te kullandırılan ihtiyaç kredilerinin yüzde 15’i Facebook datasını kullanarak yapılan satışla geliyor. Facebook dünyanın hiçbir pazarında bu kadar etkili olamadı. Şu anda tüm bankaları, ‘Elimizdeki datayla böyle bir şey yapabiliyoruz’ diye kapı kapı dolaşıyorlar.
Big data’yı çok iyi kullanmaya başladık. Data ve izler doğru zamanda müşterinin önüne teklif sunmamızı sağlıyor. Müşteriyi biz tanımasak bile internette yaptığı aramalar, bıraktığı izlerden müşterinin kredi kartı veya krediye ihtiyacı olduğunu biliyor ve ona göre teklifler sunuyoruz. Çünkü Facebook’ta beğenileri, Google aramaları çok iz bırakıyor.”
Tolga Ulutaş’ın verdiği bilgilere göre, Akbank’a sadece son bir yıl içinde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı yüzde 30, Akbank Direkt Mobil kullanan müşteri sayısı ise yüzde 45 oranında büyüdü. Dijital kanallar içerisinde yalnızca Akbank Direkt Mobil’den hizmet almayı tercih eden müşteri oranı ise yüzde 72 seviyesinde.
Akbank Direkt Kredi, Aralık 2015’te hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu ve bankada her iki ihtiyaç kredisinden biri buradan satılıyor. Mobil uygulamayı kullananların yoğun tercihlerinden biri de fatura ödeme. Bankada her iki faturadan biri Akbank Direkt uygulamasından ödeniyor. Son üç yılda mobilden yapılan fatura ödemeleri 12 kat arttı.
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