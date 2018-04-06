Dijitalleşme, KOBİ’ler için olmazsa olmaz
WIN Euroasia Fuarı kapsamında düzenlenen Endüstri 4.0 paneli açılışında konuşan TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, küresel rekabet ortamında şirketlerin dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini vurguladı.
Üretime dayalı sistemden verimliliğe dayalı sisteme doğru yol alındığını söyleyen Boz, “Rekabet üstünlüğü elde etmek için işlerimize teknolojiyi entegre etmemiz şart.
Sanayinin de dijitalleşmesiyle KOBİ’lerin de dijital dönüşüme ayak uydurması ve Endüstri 4.0 sürecine adapte olması gerekiyor” dedi. Boz, bu adaptasyona yardımcı olmak amacıyla TEB KOBİ Akademi Endüstri 4.0 Buluşmaları düzenlediklerini kaydetti.
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