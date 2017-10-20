Doğa Sigorta, ilk beşi hedefliyor
Doğa Okulları’nın kurucusu Fethi Şimşek, Nihat Kırmızı, Mustafa Arif Küme, Burak Reis Özen gibi isimler tarafından 2013’te kooperatif sigortacılığı yapmak üzere kurulan Doğa Sigorta, bugün yoluna anonim şirket olarak devam ediyor.
Hedef kârlı ve sürdürülebilir büyümeyle prim üretiminde en büyük beş şirketten biri olmak. Şirket, bu yolda organik büyümenin yanında satın almalara da sıcak bakıyor. 2014’ün mart ayında izinleri alarak faaliyete başlayan şirket, o yıl 26,5 milyon TL olan prim üretimini 2015 yılında 300 milyon TL’ye ve 2016 yılında ise 800 milyon TL’ye çıkardı. Yine 2016’da 23 milyon TL net kâr açıkladı.
2017 yılına girerken 1 milyar 150 milyon TL prim üretimi hedef belirleyen Doğa Sigorta, yedi aylık dönemde 967 milyon TL ile hedefine önemli ölçüde yaklaştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, özellikle trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması sonrası prim üretiminin arttığını, çapraz satışlarla birlikte bu yıl 1,5 milyar TL prim üretimine ulaşılabileceğini söylüyor.
Kırmızı, arkadaşımız Talip Yılmaz’a başlıklar halinde şu bilgileri verdi:
- Sigorta sektörde ilk 10’a geldik. Hedefimiz sektördeki ilk beş oyuncudan biri olmak. Bunu yaparken organik büyümenin yanında satın almalar konusuna da sıcak bakıyoruz. Takip ettiğimiz işler var, uygun koşullar olursa satın alma da yapabiliriz. Bunu yaparken kârlı ve verimli büyümeden ödün vermeyeceğiz. Yine iş hacminde yüzde 10 gibi pay alan katılım sigortacılığı tarafında ayrı bir şirket kurarak yola devam etme düşüncemiz var.
- 12 Nisan’da trafikte tavan fiyat uygulaması başladığında şirketler farklı politikalar izlediler. Biz yerli bir şirket olarak poliçe kesmeye devam ettik. Çapraz satış yapmasak, trafik toplam prim üretiminde yüzde 80- 85’leri bulurdu. Çapraz satışlarla bu oranı yüzde 65’lerde tutmayı başardık. Kasko, yangın, sağlık tarafında önemli işler yaptık. Hedefimiz yüzde 60- 40 oranını yakalamak.
- Bin 500 civarında servis ağımız, bin 600 civarında acente ağımız, sekiz bölge müdürlüğümüz ile hizmet veriyoruz. Sahip olduğumuz yaygın acente, servis ve hizmet ağı sayesinde birlikte kazanarak bugünlere geldik. Yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla bir kooperatif şirketi olarak başladığımız faaliyetlerimize, Hazine’nin de yönlendirme ve desteğiyle AŞ olarak devam ediyoruz.
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