Doğan Sigorta, özel ürünlerle farklılaşacak
1999-2002 döneminde ANAP Milletvekili ve Devlet Bakanı olan Ali Doğan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği şirketinin CEO’luk görevini kızı Selcen Gür yürütüyor.
Şirket 2016 itibarıyla toplam 100 milyon TL prim üretimine ulaşmış durumda. Bu yıl ise prim üretiminde yüzde 30 büyüme hedefleniyor.
Prim üretiminin yüzde 80’inin kurumsal, yüzde 20’sinin bireysel taraftan geldiğini söyleyen Selcen Gür’den özel sigorta ürünleri hakkında bilgi aldık, 2017 yılı hedeflerini de öğrendik.
Türkiye’nin yerel sermayeli ilk beş broker şirketinden biri olduklarını söyleyen Gür, 22 sigorta şirketiyle çalıştıklarını anlatıyor. Doğan Sigorta’nın müşterileri arasında, Turkcell, Ülker Grubu, Onur Air, Mado, Kahve Dünyası, Sinpaş GYO, Bilgili Holding, Türkiye Jokey Kulübü gibi kurumlar bulunuyor. Global bir sigorta ve brokerlik platformu olan Assurex’in de Türkiye temsilciliğini yapıyor.
Son beş yıldır özel sigorta ürünlerine yöneldiklerini anlatan Selcen Gür, sözlerine şöyle devam ediyor: “Çünkü sigorta sektöründeki yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için müşteriye yeni ve farklı ürünler sunmak gerekiyor.
Sunduğumuz özel sigortalar arasında siber saldırı, adam kaçırma ve kâr kaybı sigortası gibi ürünler var. 2017’deki iş planımızda ise, ‘iyi şeyler sigortası’ adını verdiğimiz ve yurtdışında bankaların yaygın şekilde sunduğu yeni bir sigorta hizmetini de ürün skalamıza dâhil etmek ve yurtiçindeki bankalara satmak var.”
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