Dünya faktoringcileri İstanbul’da
Türk Faktoring Sektörü, tüm dünyada faktoring sektörünün yakından takip ettiği ve daha önce 2012 yılında ülkemizde düzenlenen FCI (Factors Chain International) Konferansı’na bu yıl bir kez daha ev sahipliği yapacak. Bu hafta 8-9 Ekim’de düzenlenecek konferans “Turkey: Bridging the Continents -Türkiye: Kıtalararası Köprü” teması ile düzenlenecek.
Konferans, FCI, EBRD (Avrupa Kalkınma ve İskan Bankası) ve Finansal Kurumlar Birliği iş birliğinde düzenlenecek. Konferansa, alanında uzman uluslararası konuşmacıların katılacağı bilgisine ulaştık.
Bünyesinde 93 ülkeden 403 finans şirketini barındıran dünyanın en büyük faktoring organizasyonu olan FCI’nın başkanlığını TEB Faktoring’in genel müdürü Çağatay Baydar yürütüyor.
İkinci kez 2016 sonunda başkanlığa seçilen Baydar’ın görev süresi 2019 sonunda dolacak. Ev sahibi konumundaki Çağatay Baydar’la konferans hakkında konuştuk.
Baydar’ın verdiği bilgiye göre konferansta tedarik zinciri finansmanı, Türkiye-Ortadoğu ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faktoring, EBRD ülkeleri ve gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar, islami faktoring, dijitalleşme, kredi sigortası-faktoring iş birliği gibi önemli konular masaya yatırılacak.
Konferansa 250’nin üzerinde sektör temsilcisi katılacak. Bunun 100’den fazlası yabancı konuk olacak. Türkiye’nin ihracat faktoringinde yıllık 7-8 milyar dolar bandında işlem hacmi ile piyasa yapıcısı konumunda olduğunu söyleyen Çağatay Baydar sözlerine şöyle devam ediyor:
“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi vizyonu, Türkiye’nin global ticaret ağındaki stratejik konumu ve Türk faktoring sektörünün dünyada bir başarı hikayesi olarak değerlendirilen performansı göz önüne alınarak, Türkiye bölgesel bir merkez olarak konumlandırıldı.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?