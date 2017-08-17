Ekonomiye 235 milyar TL kredi desteği
2017 yılının ilk yarısında kuvvetli finansallarımız ve likiditemiz ile piyasalardaki etkinliğimizi sürdürdük, yüksek performansımızı koruduk. Aktiflerimizi yüzde 7,1 büyüterek 315 milyar TL’ye çıkardık.
3 milyar 827 milyon TL brüt kâr elde ettiğimiz yılın ilk yarısında, brüt kârımız üzerinden 804 milyon
TL vergi karşılığı ayırdık. Böylece konsolide net kârımız 3 milyar 23 milyon TL oldu.
KOBİ kredileri, ticari ve kurumsal kredilerle reel ekonomiye katkı sağlarken, bireysel kredilerle de müşterilerimizin ihtiyaçlarına destek vermeyi sürdürüyoruz.
Reel sektöre yönelik kredilerimiz 2017’nin ilk altı ayında iyi bir gelişim gösterdi. 190 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplamda yüzde 7,4 büyüttüğümüz kredilerimiz 235 milyar TL’ye ulaştı.
Takipteki kredi oranımız, sektördeki en düşük oranlardan bir tanesi olarak yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.
Genel kredi karşılıkları da dikkate alındığında, takipteki kredilere yaklaşık yüzde 172 oranında karşılık ayırdık. Mevduatımız da bu dönemde yüzde 8,1 oranında büyüyerek 188 milyar TL’ye yükseldi.
Hakan Binbaşgil/Akbank Genel Müdürü
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