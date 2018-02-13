Ekonomiye 261 milyar TL destek sağladık
- 2017’yi başarıyla geride bıraktık. Aktiflerimiz yıllık bazda yüzde 16 büyüyerek 342 milyar TL’ye yükseldi. 2016’ya kıyasla mevduatımızı da yüzde 15,8 artırarak 201 milyar TL’nin üzerine çıkardık. 2017’de 7 milyar 654 milyon TL brüt kârımızdan 1 milyar 634 milyon TL vergi karşılığı ayırdık ve 6 milyar 20 milyon TL net konsolide kâr elde ettik.
- 209 milyar TL’si nakdi kredi olmak üzere ekonomimize toplam 261 milyar TL kredi desteği sağladık. 2017’de reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağladığımız destek, yüzde 19,5 gibi dikkat çekici artışla 166 milyar TL’ye ulaştı.
- Takipteki kredi oranımızı yüzde 2,1 düzeyinde tuttuk. 2017’de genel kredi karşılıklarıyla takipteki kredilere yüzde 156 oranında karşılık ayırdık.
- 2017’de yaklaşık 4,7 milyar dolar karşılığı yurtdışı finansmanı uygun koşullarla, artan taleple, çeşitlenen yatırımcı profiliyle ve uzun vadeli olarak temin ettik. Dijitalleşmede yakaladığımız güçlü trendi koruduk. 2017’de 1 milyon yeni mobil müşteri sayımızı 3,8 milyona çıkardık.
Hakan Binbaşgil/Akbank Genel Müdürü
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