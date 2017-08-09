Ekonomiye 272,9 milyar TL’lik destek
2017’nin ilk yarısında konsolide bazda aktif büyüklüğümüz 2016 yıl sonuna göre yüzde 7,6 artarak 335 milyar 942 milyon 185 bin TL’ye ulaştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yaptığımız destek, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6 artarak 272 milyar 980 milyon 362 bin TL’ye yükseldi.
2017’nin ilk altı ayında net kârımız 3 milyar 100 milyon 273 bin TL olarak gerçekleşti. Öz kaynaklarımız, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,9 artarak 38,3 milyar TL’ye ulaştı. Öz kaynak kârlılığımız yüzde 18,1, aktif kârlılığımız ise yüzde 2,1 oldu.
Müşteri mevduatımız, 2016 yılsonuna göre yüzde 7,4 artarak 187 milyar 52 milyon 207 bin TL’ye çıkarken, müşteri mevduatı pazar payımız yüzde 11,4 seviyesine geldi.
Sermaye yeterliliği oranımız yüzde 16,4’e yükseldi. Takipteki krediler oranımız ise yüzde 2,75’e geriledi.
Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdığımız kredi tutarı 15 milyar TL’yi aşarken, 10 yıldan fazla süredir sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklediğimiz kadınlara sağladığımız finansman 3,2 milyar TL’yi geçti.
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