Ekonomiye 298,3 milyar TL destek sağladık
Güçlü sermayemiz, uyguladığımız etkin risk yönetimi, istikrarlı ve ihtiyatlı politikalarımızla sağlam aktif kalitemizi koruyoruz. Sürdürülebilir kalkınma odağıyla çalışıyoruz.
Bankacılık sektörünün dönüşümüne öncülük ediyoruz. Dijital bankacılıktaki yenilikçi adımlarla müşterilerimize hız ve kolaylık sağlıyoruz. Müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.
Konsolide finansal tablolarımıza göre, 2018’in ilk çeyreğinde aktif büyüklüğümüz 359,9 milyar TL’ye yükseldi. Ekonomiye krediler ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığımız destek ise 298,3 milyar TL oldu.
Bu dönemde öz kaynaklarımız 42,7 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız 2 milyar TL oldu. Öz kaynak kârlılığımız yüzde 18,3, aktif kârlılığımız yüzde 2,2, sermaye yeterliliği oranımız yüzde 16,2’ye çıktı.
TL kredilerde sektörün üzerinde, büyürken tüketici kredilerinde liderliğimizi sürdürdük. İlk çeyrekte TL kredilerimizi ve TL mevduatlarımızı yüzde 4 büyüttük. Toplam krediler, YP krediler ve TL krediler pazar paylarımız sırasıyla yüzde 11,1, yüzde 11,2 ve yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti.
Fuat Erbil/Garanti Bankası Genel Müdürü
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